НовостиПроисшествия30 апреля 2026 11:19

Лже-сотрудники ФСБ получили в Рязанской области 400 тысяч рублей

Жители Кемеровской области оказались дропперами в деле рязанской пенсионерки

Пенсионерку из Чучковского района обманули телефонные мошенники. Неизвестные представились сотрудниками ФСБ и убедили женщину перевести на их счета 400 тысяч рублей, сообщает прокуратура Рязанской области.

По факту мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В ходе следствия нашли дропперов - людей, которые обналичивали деньги. Ими оказались жители Кемеровской области.

Прокуратура подала иск в суд, требуя взыскать с владельцев счетов всю сумму, а также проценты за пользование чужими деньгами и компенсацию морального вреда.