Суд обязал саратовского подрядчика перестроить потолки и крыши в рязанских ФАПах

Минздрав добился в суде обязательства подрядчика устранить многочисленные дефекты по гарантии. Фото: издательство «Пресса».

Арбитражный суд Рязанской области полностью удовлетворил три иска регионального Минздрава к саратовскому подрядчику ООО «Передвижная механизированная колонна № 1». Компанию обязали в месячный срок устранить многочисленные дефекты в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебной амбулатории, построенных по госконтракту 2023 года.

Суд установил, что на объектах в Ермишинском, Пителинском и Сасовском районах из-за нарушений при монтаже пострадали потолочные перекрытия и кровля. Подрядчика обязали вскрыть потолки в ФАПах поселка Игошино, сел Мердушь, Нарма, Торопово и Темирево, заменить утеплитель (минераловатные плиты), восстановить инженерные коммуникации (кабели, светильники, пожарную сигнализацию). Также необходимо заменить элементы стеновых панелей, пострадавших от воды, а в селе Нарма – дополнительно укрепить напольное покрытие.

Врачебную амбулаторию в поселке Придорожный ждет не только ремонт потолков, но и разборка скатной крыши с заменой материалов и установка нового входного дверного блока, который проржавел из-за протечек.

Помимо выполнения гарантийных работ, суд взыскал с подрядчика почтовые расходы и госпошлину в доход федерального бюджета: 200 тысяч рублей по первому иску и по 50 тысяч – по двум остальным. Решения могут быть обжалованы в месячный срок.