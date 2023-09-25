«Сдох верблюд, труп не нашли». В зоопарке под Рязанью обнаружили нарушения

Зоопарк в Клепиковском рйоне, где сдох верблюд, работал с нарушениями. Фото: Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областя.

Многочисленные нарушения обнаружили сотрудники Россельхознадзора в зоопарке в Клепиковском районе Рязанской области. Речь идет о закрытом парке-отеле «Фестиваль» в поселке Чулис.

Как отметили в ведомстве, ИП Сальникова использовала в культурно-зрелищных целях верблюда, страуса, пятнистых оленей, дикобраза, кроликов, коз, гусей, уток и голубей, не имея на то специальной лицензии.

Кроме того, инспекторы установили, что Сальникова не оформляет ветеринарные сопроводительные документы на корма для животных и птиц. По этой причине невозможно оценить безопасность и объем поступающих кормов. Не проводилось в зоопарке и ветеринарное обслуживание, в связи с чем в августе 2021 года сдох верблюд, труп которого найти не удалось.

По итогам мероприятия Россельхознадзор сделал вывод, что животные и птицы, содержащиеся на территории парка-отеля «Фестиваль», могут подвергаться жестокому обращению.

Предпринимателю объявили предостережение.