Без газа остались жители около пятидесяти улиц Рыбного до 29 сентября

Без газа остались жители пятидесяти улиц Рыбного до 29 сентября.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Утром 25 сентября в городе Рыбное Рязанской области отключили подачу газа почти на пятидесяти улицах. Об отключении сообщило АО «Газпром газораспределение Рязанская область». Причина отключения подачи газа – работы на газопроводе по следующим адресам:
- улица Большая, 4;
- улица Прогресса;
- 2-й квартал, 8;
- улица Юбилейная, 4.
«Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону», - заверяют газовщики.
Не будет газа до 29 сентября 16:00.
Улицы, где в Рыбном не будет газа несколько дней:
- улица Чехова;
- улица Маяковского;
- улица Октябрьская;
- улица Ленинская;
- улица Знаменская;
- улица Калинина;
- улица Островского;
- улица Макаренко;
- улица Международная;
- улица Заготовительная;
- улица Большая;
- улица Урожайная;
- улица Мичурина;
- улица Павлова;
- улица Кооперативная;
- улица Индустриальная;
- улица Путейская;
- улица Интернациональная;
- улица Заречная;
- Заводской тупик;
- улица Паровозная;
- улица Театральная;
- улица Пионерская;
- улица Деповская;
- улица МОГЭСа;
- улица Пролетарская;
- улица Радужная;
- улица Юбилейная;
- улица Прогресса;
- улица Прогресса 1 квартал;
- улица Прогресса 2 квартал;
- улица Большая;
- улица Транспортная;
- улица Первомайская;
- улица Есенина;
- улица Подгорная;
- улица Локомотивная;
- улица Революции;
- улица Новосельская;
- улица Комсомольская;
- улица 1-я Железнодорожная;
- улица 2-я Железнодорожная;
- улица Вишневая;
- улица 2-я Новая;
- улица Цветочная;
- улица Мира;
- улица 1-я Заводская;
- улица 2-я Заводская.