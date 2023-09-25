Без газа остались жители около пятидесяти улиц Рыбного до 29 сентября

Без газа остались жители пятидесяти улиц Рыбного до 29 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 25 сентября в городе Рыбное Рязанской области отключили подачу газа почти на пятидесяти улицах. Об отключении сообщило АО «Газпром газораспределение Рязанская область». Причина отключения подачи газа – работы на газопроводе по следующим адресам:

- улица Большая, 4;

- улица Прогресса;

- 2-й квартал, 8;

- улица Юбилейная, 4.

«Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону», - заверяют газовщики.

Не будет газа до 29 сентября 16:00.

Улицы, где в Рыбном не будет газа несколько дней:

- улица Чехова;

- улица Маяковского;

- улица Октябрьская;

- улица Ленинская;

- улица Знаменская;

- улица Калинина;

- улица Островского;

- улица Макаренко;

- улица Международная;

- улица Заготовительная;

- улица Большая;

- улица Урожайная;

- улица Мичурина;

- улица Павлова;

- улица Кооперативная;

- улица Индустриальная;

- улица Путейская;

- улица Интернациональная;

- улица Заречная;

- Заводской тупик;

- улица Паровозная;

- улица Театральная;

- улица Пионерская;

- улица Деповская;

- улица МОГЭСа;

- улица Пролетарская;

- улица Радужная;

- улица Юбилейная;

- улица Прогресса;

- улица Прогресса 1 квартал;

- улица Прогресса 2 квартал;

- улица Большая;

- улица Транспортная;

- улица Первомайская;

- улица Есенина;

- улица Подгорная;

- улица Локомотивная;

- улица Революции;

- улица Новосельская;

- улица Комсомольская;

- улица 1-я Железнодорожная;

- улица 2-я Железнодорожная;

- улица Вишневая;

- улица 2-я Новая;

- улица Цветочная;

- улица Мира;

- улица 1-я Заводская;

- улица 2-я Заводская.