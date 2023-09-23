Самую большую авоську плетут в Касимове.

В Касимове Рязанской области плетут самую большую авоську. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации города Иван Бахилов.

Рекордную хозяйственную сумку презентуют на Казанской ярмарке, которая пройдет с 13 по 15 октября. Созданием авоськи занимается предприятие «Касимовсетеснасть», специализирующееся на изготовлении трикотажных сетематериалов.

«Это событие запланировано так, чтобы подчеркнуть значение и гордость за достижение, которое будет установлено в Касимове», - написал в посте Иван Аркадьевич.