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НовостиОбщество23 сентября 2023 8:33

Рязанская администрация обсудила уборку Рязани в зимнее время

На совещании подняли вопрос о необходимости допфинансирования для уборки снега в Рязани
Источник:kp.ru
Рязанская администрация обсудила уборку Рязани в зимнее время. Фото: Администрация Рязани.

Рязанская администрация обсудила уборку Рязани в зимнее время. Фото: Администрация Рязани.

Исполняющий обязанности горадминистрации Виталий Артёмов совместно с управлением благоустройства и Дирекцией благоустройства обсудили уборку Рязани в зимнее время. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе встречи обсуждались вопросы дополнительного финансирования, необходимого на грейдирование, закупку реагентов и ГСМ. Также выделенные допсредства направят на аренду техники для вывоза снега и увеличение оплаты труда рабочим Дирекции благоустройства.

Отдельно Виталий Артёмов распорядился по поводу уборки и вывоза снега с остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Эти работы должны выполняться оперативно.