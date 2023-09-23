Рязанская администрация обсудила уборку Рязани в зимнее время. Фото: Администрация Рязани.

Исполняющий обязанности горадминистрации Виталий Артёмов совместно с управлением благоустройства и Дирекцией благоустройства обсудили уборку Рязани в зимнее время. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе встречи обсуждались вопросы дополнительного финансирования, необходимого на грейдирование, закупку реагентов и ГСМ. Также выделенные допсредства направят на аренду техники для вывоза снега и увеличение оплаты труда рабочим Дирекции благоустройства.

Отдельно Виталий Артёмов распорядился по поводу уборки и вывоза снега с остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Эти работы должны выполняться оперативно.