При пожаре на улице Крупской в Рязани пострадало два человека.

В пятницу, 22 сентября, во время пожара в квартире на улице Крупской дом №4 пострадало два человека. О происшествии сообщает портал «Рязанские ведомости».

Информация о пожаре в рязанской многоэтажке поступила в 22:36 в экстренные службы. На месте работали шесть пожарных расчетов.

Во время происшествия пострадал 26-летний мужчина и 57-летняя женщина. Им потребовалась госпитализация.

Причина, по которой загорелась квартира и причиненный ущерб устанавливаются.