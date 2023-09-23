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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 7:10

При пожаре на улице Крупской в Рязани пострадало два человека

Мужчине и женщине потребовалась госпитализация после пожара в квартире на улицу Крупской
Источник:kp.ru
При пожаре на улице Крупской в Рязани пострадало два человека.

При пожаре на улице Крупской в Рязани пострадало два человека.

В пятницу, 22 сентября, во время пожара в квартире на улице Крупской дом №4 пострадало два человека. О происшествии сообщает портал «Рязанские ведомости».

Информация о пожаре в рязанской многоэтажке поступила в 22:36 в экстренные службы. На месте работали шесть пожарных расчетов.

Во время происшествия пострадал 26-летний мужчина и 57-летняя женщина. Им потребовалась госпитализация.

Причина, по которой загорелась квартира и причиненный ущерб устанавливаются.