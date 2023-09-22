Наставница многих молодых литераторов, исследователей родного края: ушла из жизни Ирина Красногорская

Ирина Красногорская умерла на 90-м году жизни.

21 сентября в возрасте 89 лет ушла из жизни рязанская писательница, краевед Ирина Красногорская. Об этом сообщила Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького.

Ирина Константиновна состояла в Союзе журналистов России и Союзе российских писателей, была наставников нескольких поколений молодых литераторов, исследователей родного края.

Ирина Красногорская родилась 28 мая 1934 года в Украинской ССР. Окончила Московский авиационный технологический институт, работала в Омске и впоследствии переела в Рязань, где в разное время трудилась в Рязанском проектно-технологическом институте, на заводе «Теплоприбор», на Рязанском заводе кислотоупорных изделий, в ОКБ «Вега».

Инженерную работу сочетала с литературным творчеством. Публиковалась в областных газетах «Приокская правда» и «Рязанский комсомолец» как журналист, а в 1985-м в соавторстве с краеведом Сергеем Чугуновым выпустила первую книгу «Дом на Большой улице». Затем появился еще ряд книг - в основном, на исторические темы.

Как отмечают в РОУНБ, такие книги Ирины Красногорской как «Там, за стенами седыми…», «Серебряные колты», «В пропасти времен», «Свалить узурпатора», «Тень Никии в Ерлинском парке», «Петербургский Фигаро…», «Похождения Стахия, телохранителя герцогини Курляндской Анны, волонтера» и «Великая княгиня Рязанская» вошли в золотой фонд рязанской литературы.

Писательница организовала на базе областной юношеской библиотеки клуб «Половодье», по ее инициативе проводились литературные конкурсы, издавался литературно-художественный журнал «Утро».

«Даже на склоне лет не прерывала тяжелого писательского труда. Свою новую книгу «Потомки Дениса Давыдова и Ерлинская усадьба» она презентовала в апреле этого года, и все сотрудники библиотеки, читатели, пронесут в своем сердце драгоценное воспоминание о последней встрече с любимой писательницей», - рассказывают об Ирине Константиновной в РОУНБ.