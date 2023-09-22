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НовостиОбщество22 сентября 2023 14:23

Погибшему в СВО офицеру Владимиру Ульянову установили доску на школе №51

Полковник посмертно награжден Орденом Мужества
Источник:kp.ru
На фасаде школы №51 в Рязани открыли мемориальную доску погибшему в СВО полковнику Владимиру Ульянову.

На фасаде школы №51 в Рязани открыли мемориальную доску погибшему в СВО полковнику Владимиру Ульянову.

22 сентября на фасаде школы №51 (улица Зубковой, 22а) установили мемориальную доску, посвященную памяти Владимира Ульянова - офицера, погибшего во время специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

На торжественном мероприятии присутствовали учителя, школьники, а также одноклассники и сослуживцы полковника Владимира Ульянова, его родные и близкие.

На мемориальной доске выгравирована надпись:

«В этой школе с 1984 по 1990 год учился полковник Владимир Викторович Ульянов, героически погибший при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Указом Президента РФ награжден Орденом Мужества посмертно».

Доску установила войсковая часть, где служил рязанский офицер.