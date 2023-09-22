Погибшему в СВО офицеру Владимиру Ульянову установили доску на школе №51

На фасаде школы №51 в Рязани открыли мемориальную доску погибшему в СВО полковнику Владимиру Ульянову.

22 сентября на фасаде школы №51 (улица Зубковой, 22а) установили мемориальную доску, посвященную памяти Владимира Ульянова - офицера, погибшего во время специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

На торжественном мероприятии присутствовали учителя, школьники, а также одноклассники и сослуживцы полковника Владимира Ульянова, его родные и близкие.

На мемориальной доске выгравирована надпись:

«В этой школе с 1984 по 1990 год учился полковник Владимир Викторович Ульянов, героически погибший при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Указом Президента РФ награжден Орденом Мужества посмертно».

Доску установила войсковая часть, где служил рязанский офицер.