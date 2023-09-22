Рязанцев просят пройти опрос по качеству обслуживания на общественном транспорте

В Рязани стартовал социологический опрос по качеству обслуживания на пассажирском транспорте.

Среди жителей Рязани проводится опрос по качеству обслуживания на общественном транспорте, сообщает пресс-служба городской администрации. Желающим анонимно предлагают ответить на 29 простых вопросов, среди которых:

- насколько вы удовлетворены вместимостью салона;

- насколько в удовлетворены скоростью поездки и временем поездки;

- насколько вы удовлетворены стоимостью проезда в пассажирском транспорте;

- насколько вы удовлетворены общим временем функционирования пассажирского транспорта (временем совершения первого и последнего рейса)?

Проводится опрос на портале нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» до 29 сентября 2023 года.