Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 12:13

Рязанцев просят пройти опрос по качеству обслуживания на общественном транспорте

Насколько рязанцы удовлетворены качеством обслуживания в троллейбусах, автобусах и маршрутках
Источник:kp.ru
В Рязани стартовал социологический опрос по качеству обслуживания на пассажирском транспорте.

В Рязани стартовал социологический опрос по качеству обслуживания на пассажирском транспорте.

Среди жителей Рязани проводится опрос по качеству обслуживания на общественном транспорте, сообщает пресс-служба городской администрации. Желающим анонимно предлагают ответить на 29 простых вопросов, среди которых:

- насколько вы удовлетворены вместимостью салона;

- насколько в удовлетворены скоростью поездки и временем поездки;

- насколько вы удовлетворены стоимостью проезда в пассажирском транспорте;

- насколько вы удовлетворены общим временем функционирования пассажирского транспорта (временем совершения первого и последнего рейса)?

Проводится опрос на портале нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» до 29 сентября 2023 года.