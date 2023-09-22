Пациента Рязанского кардиодиспансера срочно эвакуировали в Москву санавиацией. Фото: vk.com/bsmpryazan

21 сентября из Рязани срочно эвакуировали пациента Областного клинического кардиологического диспансера. Это был первый случай, когда вертолет санавиации приняла площадка Больницы скорой медицинской помощи (она в 300 метрах от кардиодиспансера).

В БСМП с просьбой предоставить авиационную площадку обратились из Федерального центра медицины катастроф.

«Около 15 часов вертолет благополучно приземлился, летчик оценил авиационную площадку больницы как достаточно удобную. Буквально через 15 минут больной мужчина был доставлен на «скорой помощи» из кардиодиспансера и загружен в вертолет. Как рассказал пилот, дорога до московской клиники займет примерно час», - рассказали представители БСМП в соцсетях.

Вертолетную площадку у БСМП, как отмечено в публикации, подготовили в начале июля 2023 года.

К площадке у БСМП пациента кардиодиспансера доставила "скорая". Фото: vk.com/bsmpryazan