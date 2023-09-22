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НовостиЗдоровье22 сентября 2023 10:53

Пациента Рязанского кардиодиспансера срочно эвакуировали в Москву санавиацией

На подготовленную летом площадку у БСМП вертолет санавиации приземлился впервые
Источник:kp.ru
Пациента Рязанского кардиодиспансера срочно эвакуировали в Москву санавиацией. Фото: vk.com/bsmpryazan

Пациента Рязанского кардиодиспансера срочно эвакуировали в Москву санавиацией. Фото: vk.com/bsmpryazan

21 сентября из Рязани срочно эвакуировали пациента Областного клинического кардиологического диспансера. Это был первый случай, когда вертолет санавиации приняла площадка Больницы скорой медицинской помощи (она в 300 метрах от кардиодиспансера).

В БСМП с просьбой предоставить авиационную площадку обратились из Федерального центра медицины катастроф.

«Около 15 часов вертолет благополучно приземлился, летчик оценил авиационную площадку больницы как достаточно удобную. Буквально через 15 минут больной мужчина был доставлен на «скорой помощи» из кардиодиспансера и загружен в вертолет. Как рассказал пилот, дорога до московской клиники займет примерно час», - рассказали представители БСМП в соцсетях.

Вертолетную площадку у БСМП, как отмечено в публикации, подготовили в начале июля 2023 года.

К площадке у БСМП пациента кардиодиспансера доставила "скорая". Фото: vk.com/bsmpryazan

К площадке у БСМП пациента кардиодиспансера доставила "скорая". Фото: vk.com/bsmpryazan

На подготовленную летом площадку у БСМП вертолет санавиации приземлился впервые. Фото: vk.com/bsmpryazan

На подготовленную летом площадку у БСМП вертолет санавиации приземлился впервые. Фото: vk.com/bsmpryazan