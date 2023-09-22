Вопрос по расписанию автобуса №22 в Рязани решат до конца года

Виталий Артемов провел личный прием граждан.

Управление транспорта в течение месяца промониторит ситуацию по загрузке автобуса №22 (площадь Театральная – Солотча), чтобы до конца года решить вопрос по изменению расписания. Такое поручение дал подчиненным и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов во время личного приема граждан.

Именно с такой просьбой обратилась к руководителю администрации местная жительница. Рязанка попросила внести изменения в расписание автобуса №22, а также ввести дополнительный рейс в вечернее время.

Как пояснили в администрации, пассажиропоток очень высокий, и на маршруте четко по времени работают пять автобусов. Последний рейс от площади Театральной в Солотчу выполняется в 21:00.

«В настоящее время в МУП «Управление Рязанского троллейбуса» нехватка водителей, принимаются меры для укомплектования муниципального предприятия водителями. Руководитель администрации поручил управлению транспорта в течение месяца проводить мониторинг автобусов по загрузке и до конца года решить вопрос», - говорится в сообщении.