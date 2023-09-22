Рязанская облдума на «правительственном часе» рассмотрела меры поддержки участников СВО

Депутат Наталья Рубина задает вопрос о реабилитации участников СВО в Рязанской области.

В четверг, 21 сентября, в рамках заседания Рязанской областной Думы, состоялся «правительственный час» на тему эффективности мер поддержки участников Специальной военной операции, а также членов их семей. С докладами перед парламентариями выступили министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Наталья Суворова и председатель Рязанского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Ольга Маскаева.

Сегодня в Рязанской области идет работа по внедрения федерального Единого стандарта мер поддержки участников СВО, который разработан парламентской группой под руководством первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Турчака. Документ охватывает всю временную перспективу – от начала военной службы до возвращения человека к мирной жизни. Отметим, что из двадцати мер, прописанных в Едином стандарте, в Рязанской области реализуется уже восемнадцать.

Также была озвучена информация что военнослужащие и члены их семей оперативно получают помощь через Многофункциональный семейный центр, а Фонд «Защитники Отечества» только с 1 июня этого года обработал более 1500 обращений от рязанцев.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил докладчиков за проделанную их сотрудниками работу и умение находить решение любых, даже самых сложных, вопросов.

Далее депутаты парламента задали Наталье Суворовой и Ольге Максаевой интересующие их вопросы. В частности, Наталья Рубина поинтересовалась перспективами развития реабилитационного центра «Сосновый бор» в Солотче.

- С мая 2023 года в центре прошли реабилитацию более 500 бойцов, а также их родственников, - отметила министр труда и социальной защиты. – В октябре на базе «Соснового бора» состоится мероприятие с участием паралимпийского комитета России для вовлечения их в паралимпийское движение.

По итогам «правительственного часа» парламентарии передадут рекомендации профильному министерству.