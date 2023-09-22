На улице Соборной в Рязани идет ремонт маневренного фонда

Для общих кухонь на 3-5 этажах приобретены 16 электрических плит.

О ходе ремонта в помещениях маневренного фонда на улице Соборной, 23 рассказала администрация Рязани. Работы ведутся в восьми комнатах на 3-м и 5-м этажах.

Мэрия информирует, что приобретены электрические плиты на общие кухни на этажах с 3-го по 5-й в количестве 16 штук. Также управление ГО и ЧС горадминистрации провело закупку 20 односпальных кроватей, подушек и постельного белья для них.

Ремонт проводится управлением энергетики и ЖКХ в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани». За 2019-2023 годы преобразились 14 жилых помещений, общие кухни, мужской и женский туалеты, ванные комнаты, общие коридоры на 3-6 этажах. На фасаде со стороны площади Ленина заменены 32 оконных блока.