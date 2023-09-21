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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 13:46

Авария с участием мотоцикла и Mercedes произошла в центре Рязани

В центре Рязани столкнулись мотоцикл и Mercedes
Источник:kp.ru
Авария с участием мотоцикла и Mercedes произошла в центре Рязани на улице Полонского.

Авария с участием мотоцикла и Mercedes произошла в центре Рязани на улице Полонского.

В четверг, 21 сентября, в центре Рязани столкнулся мотоцикл и Mercedes. Видео появилось в социальной сети «Вконтакте» в группе ДТП | Аварии | Рязань.

На ролике, снятом очевидцем, видно, что авария произошла на улице Полонского возле дома №13.

Информации о пострадавших не поступало. Подробности происшествия уточняются.

Накануне, 20 сентября, сотрудники ГИБДД проводили комплексное мероприятие «Мотоцикл», во время которого напоминали водителям о правилах безопасного управления мотоциклом.