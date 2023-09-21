Получить льготную транспортную карту в Рязани можно в МФЦ. Фото: администрация Рязани.

Получить льготную транспортную карту в Рязани можно теперь в МФЦ по принципу «одного окна», сообщает пресс-служба городской администрации.

Муниципальную услугу предоставляют в рамках Единой цифровой карты жителя Рязанской области.

Чтобы получить транспортную карту «Льготная» в Рязани необходимо предварительно записаться на прием в МФЦ в порядке очереди. Сделать это можно как на официальном сайте, так и по телефону 8 (800) 11-000-11. Желающие могут записать при личном посещении МФЦ.

Многофункциональные центры расположены по адресам:

- улица Почтовая, 61;

- улица Крупской, 14 корпус 2;

- улица Новоселов, 33 корпус 2;

- улица Каширина, 1.

Обслуживают в указанных МФЦ всех рязанцев, независимо от места прописки.