Сорвавшимися с ТЦ фрагментами кровли рязанке выбило окна в квартире

Советский районный суд Рязани удовлетворил иск частично.

Жительница Рязани выиграла суд у ООО «Метаком» по иску о возмещении ущерба ее квартире и морального вреда. Как указывает пресс-служба Советского районного суда, повреждения произошли из-за «срыва части кровли со здания торгового центра». При этом по адресу улица Садовая, 24А, где зарегистрирован ответчик, располагается бизнес-центр.

Так или иначе, сорвавшимися фрагментами кровли в квартире рязанки выбило две оконные секции. Осадки, которые в результате инцидента проникли в помещение, повредили напольное покрытие, стены, подоконники.

Совокупный ущерб эксперт оценил в сумму немногим более 1 млн рублей. Еще 200 тыс. рублей собственница потребовала в качестве компенсации морального вреда.

Добровольно ответчик ущерб не возместил. Причем «Метаком» не представил ни письменного ответа на претензии, ни возражений на иск.

В результате суд счел исковые требования истца обоснованными и удовлетворил их частично. В каком именно объеме - не уточняется.