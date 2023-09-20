Чтобы получить больничный в поликлинике №4, нужно отстоять в очереди 3,5 часа.

Рязанцы снова жалуются на очередь в поликлинике №4, называя это «скотским отношениям к людям». Жалоба появилась в паблике «Рязань».

По словам анонимного автора, 19 сентября многие рязанцы не вышли на работу, потому что вынуждены были часами ждать своего больничного.

«Дежурный врач, он же инфекционист в единственном экземпляре, принимал одного пациента 20-30 минут. Параллельно с этим принимал по записи еще и пациентов, которые ранее были записаны к нему. Человек 10-15 больных загнали в загон у закрытой регистратуры и держали часами. Все кашляют, чихают, хотят побыстрее оформить больничный и уйти лечиться, но как бы не так», - написал рязанец.

Кроме того, мужчина пожаловался, что в поликлинике закрыли регистратуру, но людей об этом не оповестили – нет вывески, таблички.

«Администратор, который был рядом с регистратурой, чтобы перенаправлять людей, не всегда находился на своем месте. И старики, молодежь, средний возраст, все заходили в красную зону заражаться. В общей сложности я простоял за больничным 3,5 часа! Полный бардак и наплевательское, скотское отношение!»

5 сентября министерство здравоохранения Рязанской области сообщило, что в поликлинике больницы №4 города Рязани (улица Есенина, 17) реализуют пилотный для региона проект по «бесшовным» приемам к врачам-специалистам. Под «швами» минздрав подразумевает участие регистратуры.

«Теперь не надо будет перед приемом [к врачам] стоять в очереди в регистратуру», - говорится в сообщении (читать подробнее).

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