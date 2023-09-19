В Алеканове пропал 26-летний рязанец на черном Mitsubishi Montero

В Алеканове пропал 26-летний Максим Лисягин на черном Mitsubishi Montero. Фото: ЛизаАлерт.

В селе Алеканово Рязанской области пропал 26-летний Лисягин Максим Алексеевич. Ориентировку на поиск молодого человека опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров местонахождение Максима Лисягина неизвестно с 16 сентября 2023 года. В тот день он уехал на черном автомобиле Mitsubishi Montero.

Приметы пропавшего: рост 186 см, телосложение плотное, русые волосы, серо-зеленые глаза.

На момент исчезновения был одет в камуфляжный костюм зеленого цвета и темные кроссовки.

С информацией, которая может стать полезной в поисках молодого человека, поисково-спасательный отряд просит звонить по телефонам: 112 и 8 (800) 700-54-52.