Депутаты облдумы посетили Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Председатель облдумы Аркадий Фомин и депутаты парламента посетили региональное отделение Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Во вторник, 19 сентября, председатель рязанского областного парламента Аркадий Фомин вместе с депутатами Сергеем Лукьяновым, Татьяной Бариновой и Сергеем Пупковым посетил региональное отделение Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Фонд создан для персонального социального сопровождение участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. В нынешнее время сотрудники и руководство фонда выполняются важнейшую миссию – помогают получить людям всю необходимую социальную и медицинскую реабилитацию, лекарственные средства, психологическую помощь, а также технические средства реабилитации и путевки для прохождения санаторно-курортного лечения. Еще одно важнейшее направление работы – содействие в трудоустройстве ветеранов специальной военной операции.

В ходе знакомства с работой фонда и общения с его сотрудниками выяснилось, что многие сотрудники связаны со спецоперацией – здесь работают непосредственные участники, их жены и матери, а потому они не понаслышке знают о том, что действительно необходимо людям.

По результатам поездки председатель областной Думы Аркадий Фомин сказал:

- Озвученная информация обязательно будет доведена нами до профильных министерств и ведомств. 21 сентября в облдуме пройдет «правительственный час», темой которого станут меры поддержки участников СВО. Я напомню, что сегодня в России вводится Единый стандарт мер поддержки участников спецоперации, состоящий из 20 пунктов. Наша цель в рамках работы по формированию бюджета Рязанской области на трехлетний период предусмотреть средства для исполнения всех обязательств в рамках Единого стандарта.

Также делегация облдумы посетила Многофункциональный семейный центр, созданный на базе Центра занятости населения Рязанской области. Здесь участники СВО и их родственники в режиме «одного окна» могут узнать о мерах поддержки, порядке оформления социальных выплат, получить бесплатную юридическую помощь.