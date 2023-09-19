Вывески в центре Рязани, противоречащие дизайн-коду, необходимо заменить до конца года

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Внедрение в Рязани дизайн-кода обсудили 19 сентября в городской администрации с участием журналистов. Документ разработан и утвержден в 2022 году, и его соблюдение обязательно для всех организаций города, когда речь идет об облике улиц и зданий.

«Целью внедрения дизайн-кода является создание благоприятной визуальной городской среды. В настоящее время хаотичное размещение рекламных вывесок и табличек на ограниченном пространстве создает неблагоприятный эффект, визуальный шум и портит внешний облик города в целом», - высказался и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Рязани Алексей Крутов.

По его мнению, внедрение дизайн-кода способствует целостному восприятию зданий и архитектуры Рязани.

Как сообщалось ранее, до 10 ноября 2023 года в Рязани действует механизм компенсации затрат на замену вывесок, не отвечающих требованиям дизайн-кода. Начальник городского управления культуры Ольга Голева напомнила, что субсидия выдается в размере 90% понесенных расходов, но не более 100 тыс. рублей, и это стало возможным благодаря федеральному гранту Ростуризма. Список улиц, где действует дизайн-код и данный механизм, представлен ниже.

В свою очередь, представитель ГКУ РО «Центр градостроительного развития Рязанской области» Илья Стюхин обозначил конкретные шаги для получения субсидии: необходимо разработать макет, согласовать его в управлении градостроительства и архитектуры администрации Рязани (если дом - не объект культурного наследия) или Госинспекции по охране ОКН, изготовить и установить вывеску, обратиться в управление культуры для получения компенсации.

Спикеры отметили, что представителям бизнес сферы будет оказана всесторонняя поддержка, а поднятые в ходе пресс-конференции вопросы будут решаться комплексно.

Вместе с тем с 1 января 2024 года рекламные вывески, противоречащие дизайн-коду, будут демонтировать уже в принудительном порядке. Их владельцы уже не смогут воспользоваться субсидией и, более того, им грозит штраф.