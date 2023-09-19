Семь улиц Рязани останутся без холодной воды 20 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Рязани 20 сентября, в четверг, без холодной воды останутся семь улиц, сообщает пресс-служба администрации города.

Временное отключение связано с ремонтом систем водоснабжения.

С 9:00 до 14:00 холодную воду отключат по адресам:

- улица Право-Лыбедская, д. 35, д. 37, д. 39.

С 9:30 до 17:00 отключение запланировано по адресам:

- улица Новоселов, д. 23 корп. 1, д. 25 корп. 1, д. 25, д. 27 корп. 1, д. 27, д. 29, д. 31 (Управление по делам ГОЧС г. Рязани), д. 31, д. 31а, д. 33 корп. 2 (МФЦ Рязанской области), д. 33 корп. 1, д. 33 корп. 2, д. 33 корп. 3, д. 33 корп. 4, д. 33а (городской клинический родильный №1), д. 35 корп. 1, д. 35 корп. 2, д. 35 корп. 3, д. 35 корп. 4, д. 35;

- улица Тимакова, д. 11, д. 13, д. 15/23, д. 15/23 (СП №1), д. 9 (школа №63), д. 9 (СШ "Фаворит").

С 9:00 до 18:00 без воды останутся следующие адреса:

- улица Северная, д. с 11/42 по 17 (нечетная сторона) - частный сектор, д. с 14 по 26/39 (четная сторона) - частный сектор;

- улица проезд Шабулина, д. 24б (магазин «Апельсин»), д. 27 (магазин «Магнит»);

- улица Пирогова, рядом с д. 13 (пожарный гидрант), возле д. 17 (пожарный гидрант);

- улица Новикова-Прибоя, около д. 26 (пожарный гидрант).