Экс-глава Шиловского района Владимир Луканцов возглавил хозуправление РГУ

Бывший глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов возглавил административно-хозяйственное управление РГУ им. С.А. Есенина. Соответствующая информация появилась на сайте университета.

Под начало бывшего чиновника вошли отделы комплексной безопасности, имущественных отношений, материально-технического обеспечения, а также бюро пропусков, военно-учетный стол и др.

Владимир Луканцов с июня 2004 года по 2016 года работал в УФАС по Рязанской области, занимая должности от начальника отдела до руководителя управления.

С 2017 года состоял на службе в администрации Рязани, являлся заместителем главы администрации.

В декабре 2018 года Луканцова избрали главой администрации Шиловского района Рязанской области, но в апреле 2023 года он внезапно покинул пост.