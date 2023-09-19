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НовостиОбщество19 сентября 2023 12:45

Экс-глава Шиловского района Владимир Луканцов возглавил хозуправление РГУ

Под начало бывшего чиновника вошли отделы комплексной безопасности, имущественных отношений, материально-технического обеспечения
Источник:kp.ru

Бывший глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов возглавил административно-хозяйственное управление РГУ им. С.А. Есенина. Соответствующая информация появилась на сайте университета.

Под начало бывшего чиновника вошли отделы комплексной безопасности, имущественных отношений, материально-технического обеспечения, а также бюро пропусков, военно-учетный стол и др.

Владимир Луканцов с июня 2004 года по 2016 года работал в УФАС по Рязанской области, занимая должности от начальника отдела до руководителя управления.

С 2017 года состоял на службе в администрации Рязани, являлся заместителем главы администрации.

В декабре 2018 года Луканцова избрали главой администрации Шиловского района Рязанской области, но в апреле 2023 года он внезапно покинул пост.