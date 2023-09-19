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НовостиОбщество19 сентября 2023 12:02

Ходатайство о помиловании в Рязанской области с 2022 года подал 31 осужденный

Большинство заключенных отбывают наказание в колониях строгого режима
Источник:kp.ru
Ходатайство о помиловании в Рязанской области с 2022 года подал 31 осужденный.

Ходатайство о помиловании в Рязанской области с 2022 года подал 31 осужденный.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в адрес комиссии по помилованию Рязанской области поступило 22 ходатайств от осужденных, в 2023 году – девять ходатайств о помиловании. Такие цифры приводятся на сайте регионального УФСИН. Подавляющее большинство заключенных (80%), подававших ходатайства, отбывают наказание в колониях строгого режима.

Комиссия по вопросам помилования регулярно посещает ИК Рязанской области, чтобы разъяснить осужденным вопросы направления и рассмотрения ходатайств о помиловании.

Сколько ходатайств о помиловании удовлетворено, не сообщается.