Похитил камеру, снявшую его на месте преступления. Полиция быстро раскрыла кражу в селе под Рязанью. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под Рязанью раскрыли кражу видеокамеры системы наружного наблюдения, сообщает региональное УМВД.

Накануне в дежурную часть обратился сотрудник управляющей компании, которая обслуживает несколько многоэтажек в селе Дядьково. Мужчина сообщил, что с одного из домов пропала видеокамера.

Оперативники просмотрели материалы, которые запечатлела камера за несколько минут до хищения, и обнаружили на записи человека во время демонтажа этой самой камеры.

Личность мужчины установить не составило труда. Вором оказался 49-летний житель Московской области, который в последнее время проживает в селе Дядьково. Злоумышленника разыскали и задержали.

Выяснилось, что мужчина недавно купил в селе квартиру, и делал в ней ремонт. В один из дней, будучи пьяным, он решил украсть камеру видеонаблюдения с соседнего дома. Взял ведро в качестве подставки и скрутил прибор. Собирался позже продать, да не успел.

Возбуждено уголовное дело.