Рейды по отлову бездомных животных анонсировали в Рязанском районе.

Администрация Рязанского района анонсировала рейды по отлову безнадзорных животных на 19-28 сентября. Информация размещена в соцсетях.

Расписание работы специализированной службы в поселениях следующее:

19 сентября – Окское;

20 сентября – Подвязьевское;

21 сентября – Полянское;

22 сентября – Семёновское;

25 сентября – Турлатовское;

26 сентября – Тюшевское;

27 сентября – Мурминское;

28 сентября – Листвянское.

С начала сентября отлов уже осуществлялся в 11 поселениях, в том числе поименованных в списке. В Дядьковском - дважды. 18 сентября, по данным чиновников, специалисты работали в селе Кораблино и поселке Турлатово.

Чтобы тот или иной адрес внесли в план, жители могут сообщать о местах обитания бездомных животных в местные администрации.