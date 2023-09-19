Рейды по отлову бездомных животных анонсировали в Рязанском районе.
Администрация Рязанского района анонсировала рейды по отлову безнадзорных животных на 19-28 сентября. Информация размещена в соцсетях.
Расписание работы специализированной службы в поселениях следующее:
19 сентября – Окское;
20 сентября – Подвязьевское;
21 сентября – Полянское;
22 сентября – Семёновское;
25 сентября – Турлатовское;
26 сентября – Тюшевское;
27 сентября – Мурминское;
28 сентября – Листвянское.
С начала сентября отлов уже осуществлялся в 11 поселениях, в том числе поименованных в списке. В Дядьковском - дважды. 18 сентября, по данным чиновников, специалисты работали в селе Кораблино и поселке Турлатово.
Чтобы тот или иной адрес внесли в план, жители могут сообщать о местах обитания бездомных животных в местные администрации.