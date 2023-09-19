Четыре туалета за 16 млн рублей установят в историческом центре Рязани

Один модуль будет серо-синим, три оранжевыми.

Управление благоустройства города заказало установку четырех туалетных модулей в историческом центре Рязани. Как указали чиновники, санузлы на улицах Петрова, Садовой, Новослободской и Лыбедском бульваре - для обустройства туристических зон.

Начальная цена (она же максимальная) на электронному аукционе - почти 15,9 млн рублей.

Как сказано в описании объекта закупки, все туалетные модули должны быть прямоугольной формы с закругленными углами, отделанными рейками из лиственицы и состоящими из двух кабинок, одна из которых оборудована для маломобильных граждан. Внутренняя отделка будет выполнена из нержавеющей стали. Один модуль будет серо-синим, три оранжевыми.

«Между дверьми на лицевой стороне устанавливается панель металлическая с перфорацией по мотивам традиционного рязанского узора, утвержденного туристическим кодом города», - пишет заказчик.