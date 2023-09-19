19 сентября временно ограничат движение по улице Соборной в Рязани

Во вторник, 19 сентября, на улице Соборной в районе дома №11/63 будет частично перекрыт участок дороги. Об этом сообщили в МУП РМПТС.

Временное перекрытие одной полосы движения в сторону улицы Ленина продлится с 9 часов утра до 17 часов вечера. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на тепловых сетях.

На время работ на дороге установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а место работ – огородили.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании пути.