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НовостиОбщество18 сентября 2023 15:07

Погиб в СВО племянник мэра города Сасово Сергей Сауткин

О гибели родственника сообщила глава администрации города Евгения Рубцова
Источник:kp.ru
В СВО погиб племянник главы Сасова Евгении Рубцовой.

В СВО погиб племянник главы Сасова Евгении Рубцовой.

В зоне СВО погиб племянник глава администрации города Сасово Рязанской области Евгении РубцовойСергей Сауткин. Об этом сообщила сама чиновница в социальных сетях.

«Как же тяжела горечь утраты для родных и близких. Племянник… Гвардии младший сержант Сауткин Сергей Юрьевич. Добрый, открытый и смелый. Никогда не оставит в беде друга. Всегда готов был прийти на помощь», - написала Рубцова.

По словам главы администрации, гвардии младший сержант Сергей Сауткин погиб при выполнении боевого задания.

«Скорбим и гордимся нашим Сережей», - говорится в сообщении Евгении Рубцовой.