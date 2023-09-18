Погиб в СВО племянник мэра города Сасово Сергей Сауткин

В СВО погиб племянник главы Сасова Евгении Рубцовой.

В зоне СВО погиб племянник глава администрации города Сасово Рязанской области Евгении Рубцовой – Сергей Сауткин. Об этом сообщила сама чиновница в социальных сетях.

«Как же тяжела горечь утраты для родных и близких. Племянник… Гвардии младший сержант Сауткин Сергей Юрьевич. Добрый, открытый и смелый. Никогда не оставит в беде друга. Всегда готов был прийти на помощь», - написала Рубцова.

По словам главы администрации, гвардии младший сержант Сергей Сауткин погиб при выполнении боевого задания.

«Скорбим и гордимся нашим Сережей», - говорится в сообщении Евгении Рубцовой.