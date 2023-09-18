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НовостиОбщество18 сентября 2023 14:54

Разведчику Евгению Каторову, погибшему в СВО, установили доску на родной школе

Разведчик-пулеметчик из Рязани погиб под Херсоном
Источник:kp.ru
Разведчику-пулеметчику спецназа Евгению Каторову, погибшему в СВО, установили доску на родной школе.

Разведчику-пулеметчику спецназа Евгению Каторову, погибшему в СВО, установили доску на родной школе.

18 сентября на фасаде рязанской школы №13 (Первомайский проспект, 61) открыли мемориальную доску старшему разведчику-пулеметчику спецназа Евгению Каторову. Солдат погиб во время специальной военной операции (СВО), сообщает Рязанская городская Дума.

В памятном митинге участвовали родные и близкие воина, учителя, школьники, а также представители администрации города и общественных организаций.

Евгений Каторов погиб в сентябре 2022 года под Херсоном. Указом Президента РФ воина наградили орденом Мужества посмертно.