Разведчику Евгению Каторову, погибшему в СВО, установили доску на родной школе

Разведчику-пулеметчику спецназа Евгению Каторову, погибшему в СВО, установили доску на родной школе.

18 сентября на фасаде рязанской школы №13 (Первомайский проспект, 61) открыли мемориальную доску старшему разведчику-пулеметчику спецназа Евгению Каторову. Солдат погиб во время специальной военной операции (СВО), сообщает Рязанская городская Дума.

В памятном митинге участвовали родные и близкие воина, учителя, школьники, а также представители администрации города и общественных организаций.

Евгений Каторов погиб в сентябре 2022 года под Херсоном. Указом Президента РФ воина наградили орденом Мужества посмертно.