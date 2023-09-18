Рязанцам объяснили, как без проблем записать детей к стоматологу

Рязанцам рассказали, как записать детей на прием к стоматологу. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Рязани имеются проблемы с записью на прием в детские отделения №3 и №4 стоматологической поликлиники №1, признается региональный минздрав, и сообщает, что нужно сделать для успешной записи. По мнению чиновников, необходимо «четко соблюдать разработанный алгоритм».

Записать ребенка к стоматологу в Рязани можно двумя способами:

- на портале «ГосУслуги» в разделе «Здоровье» нажать кнопку «Запись на прием к врачу»;

- после вопроса «Кого вы хотите записать?» выбираем ребенка. Вводим его данные, если их ранее не было;

- выбираем способ записи на прием «По медорганизации», и в поисковой строке вводим адрес медицинской организации: улица Тимакова, 15/23 или улица Черновицкая, 28. Можно по названию медорганизации: ГБУ РО СП №1, детское отделение СП №4 или детское отделение СП №3. После нажимаем кнопку «Выбрать».

Дальше выбираем специальность врача, удобное время для приема – и в конце нажимаем кнопку «Записаться».

Есть второй способ. Для этого нужно прийти в холл регистратуры, и в инфомате нажать кнопку «Записаться». Выбрать специальность врача: врач-стоматолог детский (лечит), зубной врач (лечит), врач-стоматолог хирург (удаляет).

После этого выбрать удобное время для посещения, ввести данные полиса ОМС и подтвердите запись. Из инфомата нужно забрать талон.

В минздраве уточнили, что воспользовавшись любым из этих способов, человеку все равно нужно подойти к регистратуре для сверки данных. При себе обязательно иметь полис ОМС, свидетельство о рождении и СНИЛС.

«Работа над совершенствованием электронной записи продолжается», - заверили чиновники.

Ранее рязанский минздрав рассказал о «бесшовном» приеме врача, когда записаться можно через инфомат без простаивания очереди в регистратуре (читать подробнее).