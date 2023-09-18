«Смажьте вазелином, все пройдет». Рязанец пожаловался на врача, не заметившего три перелома ноги

Рязанца с тремя переломами ноги отправили домой лечиться вазелином. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В травмпункте при больнице №11 Рязани (улица Новоселов, 26/17) врач якобы не заметил у пациента три перелома ноги, отправив домой со словами: «Смажьте вазелином, все пройдет». Жалоба появилась в паблике «Рязанское здравоохранение».

По словам пострадавшего мужчины, он обратился в травмпункт поздно вечером 28 августа. Врач сделал рентген, посмотрел снимок и сказал, что у пациента сильный ушиб, необходимо мазать вазелином.

Но через две недели, когда нога стала болеть еще сильнее, а опухоль увеличилась, рязанец сделал МРТ в частной клинике. Исследование показало, что кроме сильного ушиба имеются растяжение связок и переломы трех костей.

«Я понимаю, можно на одной кости трещину не заметить, но тут все кости сломаны. Никакого заключения врачи мне не выдали», - написал в жалобе мужчина. Сейчас он готовится обратиться к юристу, чтобы взыскать компенсацию морального ущерба в связи с неправильным диагнозом, а также затраты на МРТ и последующее лечение.

В комментариях один из подписчиков в защиту врача отметил, что подобные повреждения практически никогда не видно в острейшую стадию на рентгене, это предел возможности самого метода исследования:

«Я не видел снимков, не знаю всей ситуации, но если будет суд и комиссия с рентгенологом, там скажут, что костной травматической патологии на снимках нет. Такие переломы находят на рентгене в динамике примерно на пятый-седьмой день после травмы. А МРТ, конечно, видит сразу».