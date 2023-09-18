Рязанская область опустилась на 7 место в рейтинге ЗОЖ среди регионов России

Рязанская область стала только седьмой в рейтинге ЗОЖ-регионов.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Рязанская область заняла 7 место в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни в 2022 году. Согласно исследованиям РИА Новости, рязанский регион пропустил впереди себя только Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Калмыкию, Адыгею и Ульяновскую область.
Указывается, что в основу исследований закладывались семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.
Отметим, что в 2021 году Рязанская область в рейтинге ЗОЖ занимала 5 место, впереди были традиционно Дагестан, Чечня, КБР и Адыгея.
Регионы, граничащие с Рязанской областью, не считая Московской области, заняли следующие места по итогам 2022 года:
- Тульская область – 8 место;
- Пензенская область – 12 место;
- Тамбовская область – 15 место;
- Владимирская – 26 место;
- Липецкая область – 28 место;
- Республика Мордовия – 31 место;
- Нижегородская область – 43 место.