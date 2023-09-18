Рязанская область опустилась на 7 место в рейтинге ЗОЖ среди регионов России

Рязанская область стала только седьмой в рейтинге ЗОЖ-регионов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанская область заняла 7 место в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни в 2022 году. Согласно исследованиям РИА Новости, рязанский регион пропустил впереди себя только Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Калмыкию, Адыгею и Ульяновскую область.

Указывается, что в основу исследований закладывались семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.

Отметим, что в 2021 году Рязанская область в рейтинге ЗОЖ занимала 5 место, впереди были традиционно Дагестан, Чечня, КБР и Адыгея.

Регионы, граничащие с Рязанской областью, не считая Московской области, заняли следующие места по итогам 2022 года:

- Тульская область – 8 место;

- Пензенская область – 12 место;

- Тамбовская область – 15 место;

- Владимирская – 26 место;

- Липецкая область – 28 место;

- Республика Мордовия – 31 место;

- Нижегородская область – 43 место.