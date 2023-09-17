Компанию с признаками финансовой пирамиды обнаружили в Рязани. Вот как они завлекали людей

Эксперты ЦБ выявили в Рязани организацию с признаками финансовой пирамиды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В работе рязанской организации эксперты Банка России обнаружили признаки финансовой пирамиды. Как отметили в пресс-службе регулятора, фирма, которая зарегистрирована в Рязани, предлагает через сайт купить у них программное обеспечение – бота, умеющего торговать на валютной бирже. После покупки бота человеку не нужно ничего делать, только фиксировать прибыль.

При этом, по словам специалистов, компания обладала сразу несколькими признаками финансовой пирамиды:

- обещание доходности до 30% в месяц. Это слишком высокая доходность;

- дополнительные выплаты при привлечении новых партнеров. Этот способ помогает компании быстро расширять аудиторию без особой рекламы. Эксперты отмечают, это показательный признак финансовой пирамиды;

- непрозрачная схема получения прибыли;

- размытые формулировки: «лучший торговый советник», «сложный математический алгоритм» и так далее. Нет фундаментальной составляющей.

«Компании, в работе которых Банк России видит признаки нелегальной деятельности, например, финансовой пирамиды, нелегальных кредиторов или участников рынка ценных бумаг, вносят в предупредительный список. В нем уже более 10,8 тысяч организаций. Любой человек может проверить фирму по названию, адресу или сайту. Если компания оказалась в данном списке, лучше избегать взаимодействия с ней», - предупредил начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.