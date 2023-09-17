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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 15:58

Пожар произошел на территории порта в Рязани 17 сентября

В рязанском порту горит двухэтажное здание
Источник:kp.ru
Пожар произошел на территории порта в Рязани 17 сентября.

Пожар произошел на территории порта в Рязани 17 сентября.

Воскресным днем 17 сентября в Рязани загорелось здание на территории порта в 8-м районе Борок в Рязани. О происшествии сообщило ГУ МЧС России по Рязанской области.

По информации ведомства, вызов на пульт диспетчерам поступил в 16:50. По прибытии на место выяснилось, что горит кирпичное двухэтажное здание, которое не эксплуатируется.

Площадь пожара составляет 100 кв. метров, на месте происшествия работают 16 человек противопожарной службы.

В ближайшее время специалисты МЧС установят причину возгорания и причиненный ущерб.