Пожар произошел на территории порта в Рязани 17 сентября.

Воскресным днем 17 сентября в Рязани загорелось здание на территории порта в 8-м районе Борок в Рязани. О происшествии сообщило ГУ МЧС России по Рязанской области.

По информации ведомства, вызов на пульт диспетчерам поступил в 16:50. По прибытии на место выяснилось, что горит кирпичное двухэтажное здание, которое не эксплуатируется.

Площадь пожара составляет 100 кв. метров, на месте происшествия работают 16 человек противопожарной службы.

В ближайшее время специалисты МЧС установят причину возгорания и причиненный ущерб.