Ярмарочную площадку у ТЦ «Кит» начнут благоустраивать 18 сентября

18 сентября начнутся работы по благоустройству ярмарочной площадки около ТЦ «Кит».

В понедельник, 18 сентября, в Рязани начнут благоустраивать территорию ярмарочной площадки у торгового центра «Кит», сообщает Агентство развития бизнеса Рязанской области.

Как отметили чиновники, рабочие заменят асфальтовое покрытие, обустроят контейнерную площадку и санитарную зону и модернизируют систему электроснабжения. Кроме того, на площадке установят малые архитектурные формы, а территорию озеленят.

В связи с работами с 24 сентября место для торговли временно перенесут к дому №32 по улице Станкозаводской.

«Дежурные сотрудники помогут в размещении участников на ярмарочной площадке», - говорится в сообщении.