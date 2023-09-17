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НовостиОбщество17 сентября 2023 10:46

Ярмарочную площадку у ТЦ «Кит» начнут благоустраивать 18 сентября

Торговцев временно переместят к соседнему зданию на этой же улице
Источник:kp.ru
18 сентября начнутся работы по благоустройству ярмарочной площадки около ТЦ «Кит».

18 сентября начнутся работы по благоустройству ярмарочной площадки около ТЦ «Кит».

В понедельник, 18 сентября, в Рязани начнут благоустраивать территорию ярмарочной площадки у торгового центра «Кит», сообщает Агентство развития бизнеса Рязанской области.

Как отметили чиновники, рабочие заменят асфальтовое покрытие, обустроят контейнерную площадку и санитарную зону и модернизируют систему электроснабжения. Кроме того, на площадке установят малые архитектурные формы, а территорию озеленят.

В связи с работами с 24 сентября место для торговли временно перенесут к дому №32 по улице Станкозаводской.

«Дежурные сотрудники помогут в размещении участников на ярмарочной площадке», - говорится в сообщении.