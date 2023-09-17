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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 8:25

«Зажало задней дверью и протащило по дороге». Мужчина пострадал при посадке в маршрутку №53 в Рязани

Рязанца у ТРЦ «Премьер» зажало дверью маршрутки №53 и протащило по дороге
Источник:kp.ru
Рязанца зажало дверью маршрутки №53 и протащило по дороге.

Рязанца зажало дверью маршрутки №53 и протащило по дороге.

Утром 17 сентября, примерно в 09:20, на остановке у ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе в маршрутке №53 зажало мужчину. Об этом КП-Рязань сообщил очевидец, находившийся в этот момент в автобусе.

«На «Премьере» мужчина хотел войти в маршрутку, но не успел. Его зажало задней дверью, протащило по дороге немного. Он упал. Водитель по-быстрому уехал с места. Мужчине помогли люди на остановке, он очень сильно хромал», - сказал источник, добавив, что государственный регистрационный номер автобуса - м501тв.