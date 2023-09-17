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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 4:31

Рязанец на Почтовой потерял сознание, ударившись головой об урну

В центр Рязани отдыхающие вызвали скорую помощь, чтобы помочь мужчине
Источник:kp.ru
На Почтовой в Рязани мужчина ударился головой об урну и потерял сознание.

На Почтовой в Рязани мужчина ударился головой об урну и потерял сознание.

Вечером 16 сентября на улицу Почтовую вызывали бригаду «скорой». Медицинская помощь срочно понадобилась мужчине, потерявшему сознание, сообщается в паблике «62, Московский».

«На улице Почтовой мужик упал, ударился головой об урну и потерял сознание», - сообщил анонимный подписчик, приложив фотографию.

На фото видно, как медики под «звездным небом» загружают тележку-каталку с пострадавшим в машину.

Подробности происшествия уточняются.

В начале сентября местные жители стали массовой драки на улице Горького в центре Рязани (читать подробнее).