Проблему с нехваткой учебников в рязанской школе №76 решат уже в понедельник

В школе №76 города Рязани решили проблему с нехваткой учебников.

Директор школы №76 города Рязани Ольга Игнатова прокомментировала КП-Рязань, появившуюся в соцсетях информацию о нехватке в учебном заведении учебников.

- Большинство учащихся школы N76 обеспечено учебниками и учебной литературой. В некоторых параллелях действительно сложилась ситуация, связанная с нехваткой учебников по отдельным предметам, что связано бОльшим количеством детей, чем планировалось при наборе на 2023/2024 учебный год, - отметила Ольга Алексеевна. - Администрацией школы приняты все необходимые меры для заказа учебников и учебной литературы с целью выполнения требований законодательства в сфере образования.

С понедельника в школе начнется выдача учащимся недостающих учебников.