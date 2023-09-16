В Рязани сгорел двухэтажных дом на проезде Грибоедова

Пожар в центре Рязани на проезде Грибоедова.

В ночь на субботу, 16 сентября, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в двух этажном расселенном доме на проезде Грибоедова в Рязани. Пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области сообщат, что к моменту прибытия первых расчетов горела кровля по всей площади здания.

В 1.21 огонь локализовали - площадь пожара составила 480 квадратных метров. В 1.59 открытое горение было ликвидировано.

На ликвидацию ЧП выезжали пять пожарных автомобилей и 17 человек личного состава. В настоящее время продолжается разбор завалов и проливка тлеющих бревен. По предварительном информации, пострадавших нет.