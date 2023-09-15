Быстро и четко. 1 млн рублей за пять минут выиграл в ТВ-викторине 22-летний рязанец

Рязанец Алексей Пашков в интеллектуальном шоу ответил на 46 из 58 вопросов.

22-летний программист из Рязани Алексей Пашков за пять минут выиграл ровно 1 млн рублей в интеллектуальной викторине на телеканале «Мир». Победитель ответил правильно на 46 вопросов из 58 и стал первым триумфатором нового шоу.

По правилам игры необходимо за пять минут быстро и правильно ответить на десятки вопросов. Если ошибся - ход переходит к сопернику.

«Стремительная скорость игры и дефицит времени на обдумывание делают коварными даже самые простые вопросы», - сообщают организаторы телешоу.

Как сказал во время игры сам победитель, 50% выигрыша он потратит на благотворительность в сфере, где решают проблемы со зрением.