Среди рязанских школьников распространяется вирусы, поражающие ЖКТ

Инна Лебедева. Фото: ГТРК "Ока".

Главврач рязанской ОДКБ им. Дмитриевой Инна Лебедева рассказала о растущей заболеваемости детей после начала учебного года. Активно распространяются как респираторные вирусы, так и вирусу, поражающие желудочно-кишечный тракт.

По словам Лебедевой, прирост случаев простудных заболеваний от недели к неделе составляет порядка 20%. Дети болеют чаще в связи с тем, что находятся в организованных группах в непосредственной близости друг с другом и, уже имея начальные симптомы, продолжают посещать занятия.

«Также достаточно высокую распространенность в нашем регионе имеют вирусы, которые поражают ЖКТ. Гастроинтестинальные проявления достаточно интенсивные, клиническая картина яркая, заболевание протекает тяжело, и дети часто у нас госпитализируются», - отметила Лебедева.

Случаи гриппа в Рязанской области не зарегистрированы.