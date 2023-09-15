Без электричества на несколько дней останутся жители 12 улиц Рязани. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Рязани с 18 сентября на 12 улицах несколько дней подряд будут отключать электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

18 и 19 сентября с 09:00 до 18:00 электроэнергии не будет на улице Коняева, а также на проездах 1-м Центральном, 5-м Коняева, 4-м Коняева, 3-м Коняева.

С 18 по 21 сентября с 09:00 до 18:00 электричества не будет на улицах Аллейной, Урожайной, Дягилевской, а также проездах 4-м Аллейном, 5-м Аллейном, 6-м Аллейном, 7-м Аллейном.

Подробные адреса с номерами домов, где с 18 сентября регулярно будут отключать электричество:

- 1-й Центральный проезд, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 24, д. 26;

- 5-й проезд Коняева, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9/15, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 2/17, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 2а/22;

- 4-й проезд Коняева, д. 4, д. 6, д. 8/18, д. 10/3, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20/18, д. 22/17, д. 24, д. 26, д. 27, д. 25, д. 23, д. 21/15, д. 19/16, д. 17, д. 15, д. 13, д. 11, д. 9/14, д. 7/16, д. 5;

- 3-й проезд Коняева, д. 3, д. 5, д. 7/12, д. 9/7, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19/12, д. 4, д. 6, д. 8/14, д. 10/9, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20/14, д. 21/11, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 22/13, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30, д. 31, д. 32;

- улица Коняева, д. 27, д. 25/2, д. 23/1, д. 21, д. 19/2, д. 17/1, д. 15, д. 13/2.

С 18 по 21 сентября электричества не будет по следующим адресам:

- улица Аллейная, д. 42/21, д. 44/22, д. 46, д. 42/21;

- 4-й Аллейный проезд, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18/21, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19/20, д. 21, д. 16/22;

- 5-й Аллейный проезд, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 4, д. 6, д. 12/26, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22;

- 6-й Аллейный проезд, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 15, д. 17, д. 19, д. 4, д. 6, д. 8, д. 13, д. 14/29, д. 20, д. 10, д. 12, д. 16, д. 18, д. 32, д. 26а;

- 7-й Аллейный проезд, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 14, д. 16/34, д. 12, д. 8, д. 4;

- улица Урожайная, д. 12, д. 14, д. 16, д. 20/18, д. 22, д. 11а, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19/16;

- улица Дягилевская, д. 53, д. 51, д. 49/2, д. 45, д. 43/2, д. 39.