Центральный вход в Дворец торжеств. Фото: Вид сбоку.

Рязанский Дворец торжеств продолжает разрушаться. Об этом написало издание «Вид сбоку» и выложило соответствующие фотографии.

На кадрах видно, что ступени, ведущие к центральному входу, разбиты. Облицовочная плитка откололась и потрескалась, а металлические перила покрылись ржавчиной.

Перила Дворца торжеств покрываются ржавчиной. Фото: Вид сбоку.

Главный и боковые входы Дворца торжеств перекрыты заградительными лентами. Брачующиеся попадают внутрь через двери, расположенные сзади здания.

Главный и боковые входы Дворца торжеств перекрыты заградительными лентами. Фото: Вид сбоку.

Подрядчиком работ по восстановлению здания в 2019 году стало ООО «Дорстройсервис». Сумма госконтракта составила около 102 млн рублей. По информации, опубликованной в Telegram-канале РЯЗИНФОРМБЮРО известно о том, что заказчик пока не предъявил претензий подрядчику.

В 2022 году мы уже писали о жалобах жителей на состояние Дворца торжеств. Тогда стало известно о скором ремонте здания, на который еще распространяется гарантия.