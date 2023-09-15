Шоу «Поедем, поедим» будут снимать в Рязани 25 сентября

В Рязани пройдут съемки шоу «Поедем, поедим».
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Рязань приедет съемочная группа программы «Поедем, поедим». Анонсировали событие в официальной группе программы в социальной сети.
«Рязанцы, отзовитесь! Расскажите, что вкусного и необычного нам непременно нужно попробовать», - бросили клич участники съемочной группы.
Ожидается, что команда НТВ приедет в Рязань 25 сентября, чтобы найти все самые интересные места, все самые вкусные рецепты. В этот же день все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с ведущим Федерико Арнальди.
Встреча состоится у ротонды отеля «Старый город» в 17:30.