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НовостиЗвезды15 сентября 2023 13:34

Шоу «Поедем, поедим» будут снимать в Рязани 25 сентября

Рязанцы смогут встретиться и пообщаться с телеведущим Федерико Арнальди
Источник:kp.ru
В Рязани пройдут съемки шоу «Поедем, поедим».

В Рязани пройдут съемки шоу «Поедем, поедим».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязань приедет съемочная группа программы «Поедем, поедим». Анонсировали событие в официальной группе программы в социальной сети.

«Рязанцы, отзовитесь! Расскажите, что вкусного и необычного нам непременно нужно попробовать», - бросили клич участники съемочной группы.

Ожидается, что команда НТВ приедет в Рязань 25 сентября, чтобы найти все самые интересные места, все самые вкусные рецепты. В этот же день все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с ведущим Федерико Арнальди.

Встреча состоится у ротонды отеля «Старый город» в 17:30.