«Мне нет необходимости «хвататься» за присяжных». Бывший полицейский, обвиняемый в двойном убийстве, предстал перед судом

Бывшего полицейского обвиняют в убийстве двух охотников в лесу, но он с этим крайне не согласен. Фото: телекомпания «Ока».

В Рязанском областном суде продолжаются судебные слушания по делу об убийстве на охоте в Клепиковском районе двух человек. На скамье подсудимых 39-летний бывший замначальника отдела УНК УМВД России по Рязанской области майор Руслан Сабиров. Рассматривается дело судьей Алексеем Казаковым единолично.

Как сообщил КП-Рязань сам подсудимый, он не захотел, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных заседателей, потому что не причастен ни к убийству, ни к событиям, которые описаны в обвинительном заключении.

«Мне нет необходимости «хвататься» за присяжных заседателей, как утопающему за соломинку. Нисколько не умаляю институт присяжных, но общеизвестно, что их выбирают обвиняемые, которые причастны к какой-то части преступления либо полностью, но, в силу нашего российского менталитета, надеются на снисхождение людей. А если повезет – и на оправдание», - отметил Руслан Сабиров.

Следующее судебное заседание назначено на 19 сентября.

В скором времени КП-Рязань расскажет об этом деле с учетом позиции подсудимого и его защиты.

Тела двух охотников обнаружили 9 апреля 2022года в лесу Клепиковского района. Сообщалось, что трое друзей приехали поохотиться, выпили, а потом якобы один из них убил товарищей. Одному нанес не менее 20 ударов охотничьим ножом, другому – отрезал голову. Но что-то в этой истории не так.