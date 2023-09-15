На проект расширения спорткомплекса «Комета» в Рязани срочно выделят средства. Фото: rv-ryazan.ru

Спортивный комплекс «Комета» в Рязани расширят, построив на прилегающий территории пристройку. Губернатор Павел Малков заявил, что поручил срочно выделить средства на проектно-сметную документацию. Это прозвучало в ходе их совместного визита на спортивный объект с президентом Федерации дзюдо России Сергеем Соловейчиком.

«В спортивном комплексе все условия для занятий созданы, но очевидно, что не хватает площадей для того, чтобы занималось больше ребят. Мы обсудили, что вместе с федерацией будем заниматься проектированием и строительством дополнительных площадей. Уже сейчас я дал поручение срочно выделить средства на проектно-сметную документацию», - цитируют Малкова «Рязанские ведомости».

Глава региона пообещал, что скоро в «Комете» будут «совершенно иные условия», благодаря чему к дзюдо сможет приобщиться еще больше людей.

Сергей Соловейчик отметил, что после реконструкции в спорткомплексе смогут заниматься «еще полтысячи детишек». Он высказался об основополагающей роли «Кометы» для развития дзюдо в регионе и отметил личный вклад президента Федерации дзюдо Рязанской области Валерия Чернышова.