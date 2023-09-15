Тело мужчины с ножевыми ранами обнаружили в городе Сасово 14 сентября.

Тело мужчины 1953 года рождения обнаружили 14 сентября в нежилом помещении на улице Пушкина в городе Сасово. Как сообщает пресс-служба СУ СКР, по этому факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

По подозрению в расправе задержан 51-летний местный житель. На допросе он дал признательные показания. Теперь решается вопрос о заключении предполагаемого убийцы под стражу.

Следствие полагает, что в кровавый конфликт вылилась ссора между двумя подвыпившими знакомыми. Орудием убийства послужил нож, которым один мужчина нанес другому три удара в область плеча и грудной клетки. Полученные раны оказались смертельными.