Женщина погибла в огне пожара в Спасском районе

Пожар начался, когда многие сельчане уже легли спать.

Вечером в четверг, 14 сентября, около одиннадцати часов вечера поступило сообщение о пожаре в селе Гавриловское Спасского района Рязанской области. В огне оказался жилой кирпичный дом размером 12 на 7 метров. Площадь пожара составила 84 квадратных метра. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Рязанской области ЧП унесло жизнь женщины 1949 года рождения.

Также сообщается, что с огнем боролись три пожарных автомобиля и шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы. В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара.