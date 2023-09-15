Mercedes-Benz арестовали приставы у рязанской компании за невыплаты зарплаты.

12 сентября приставы-исполнители арестовали автомобиль Mercedes-Benz E 220, принадлежащий рязанской компании, руководство которой задолжало заработную плату своим работникам.

Какая сумма долга перед сотрудниками компании, в УФССП России по Рязанской области решили не сообщать, указав только, что предварительная стоимость иномарки - 6 млн рублей.

Если руководство попытается уклонить от выплаты долгов, приставы продадут машину и закроют задолженность по выплате заработной платы сотрудникам компании.